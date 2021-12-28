وفاة الممثل السوري محمد الشماط بعد معاناة مع المرض

المصدر: البيان

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نعت نقابة الفنانين السورية، اليوم الثلاثاء، الممثل محمد الشماط الذي توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت طيلة عقود وأثمرت أعمالا خالدة في المسرح والدراما.

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الممثل الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن تأثرهم بوفاته ومن بينهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.

ولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين إلى المسرح القومي في سوريا، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

ومن أبرز الأدوار التي أداها الفنان الراحل كان دور "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح ودور "أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه الأولى.

وشارك الراحل في العديد من المسلسلات السورية الخالدة يأتي في مقدمتها مسلسل (صح النوم) و (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).