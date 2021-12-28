عيضة المنهالي يشارك في احتفالات مهرجان الشيخ زايد بالعام الجديد

المصدر: دبي ـ البيان

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يحيي الفنان عيضة المنهالي، ضمن احتفالات مهرجان الشيخ زايد، بالعام الجديد 2022، حفلاً غنائياً مع الفنان العراقي علي صابر، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية الذي سيحطم 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس وعروض طائرات الدرونز باستخدام 2022 طائرة والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم.

كما تشمل الاحتفالات فعاليات مميزة تتنوع ما بين مسرحيات وعروض للسيرك تقام على مسرح الأطفال إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية ومُنتجع الفرسان الرياضي وغير ذلك من الأنشطة.

كما تحتفل أجنحة الدول المشاركة في المهرجان من خلال عروض كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية فلكلورية عالمية ستجوب ساحات المهرجان وأجنحته كما تقدم مساحات مفتوحة على السعادة والبهجة بما تقدمه للجمهور من الاستعراضات الفنية والفلكلورية العالمية على مدار اليوم لتتحوّل منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بالعام الجديد 2022.

قائمة ثرية

وتحظى النسخة الحالية من مهرجان الشيخ زايد بقائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين صون التراث والتثقيف والترفيه وتتضمن فعاليات الاحتفالات بمسيرة الحضارات العالمية واحتفالات العام الجديد إلى جانب مسيرة الحضارات العالمية وغيرها من الفعاليات التي تناسب كافة أفراد العائلة. ويحرص مهرجان الشيخ زايد منذ انطلاقته على نقل الموروث الفكري والثقافي للإمارات وإظهار ثراء تقاليدها وإبراز مدى تنوعها من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي المقاييس قادر على استقطاب مواطني الدولة والمقيمين والسياح والزائرين.