مجنون الفنانة حنان مطاوع.. يستولي على حسابها على انستغرام

المصدر: البيان

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يعاني المشهورون من جنون المعجبين، فقد قام أحد معجبي الفنانة حنان مطاوع، من عراقي الجنسية، بالاستيلاء على حسابها عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام"، والسيطرة عليه بسبب عدم ردها على رسائله التى يرسلها لها بين الحين والأخر.

وتفاجأ متابعو حنان مطاوع عبر "إنستغرام"، بمنشور مخالف لبوستاتها الطبيعية التى اعتادت نشرها وفق صحيفة أخبار اليوم.

وجاء في المنشور: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا، بما إن ست حنان ما بترد دايركت فحبيت أدخل الحساب وأعبر عن الحب، الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله".

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة المطلقة فى "وش تالت"، حيث حصلت، مؤخراً، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم "قابل للكسر"، فى المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون بنيويورك.

وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم أيضا، بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى نفس الفيلم من مهرجان الأمل السينمائى الذى أقيم بالسويد.

جدير بالذكر، أن حنان مطاوع شاركت فى مسلسل "القاهرة كابول"، الذى عُرض فى رمضان الماضى 2021، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، وبطولة طارق لطفى، وخالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، شيرين، رشدى الشامى، نورمحمود، كريم سرور، حسنى شتا وخالد كمال.

والفنانة حنان مطاوع ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة.