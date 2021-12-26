قرار جديد من المحكمة حول شطب محمد رمضان من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية

المصدر: البيان

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قررت محكمة القضاء الإداري بمصر إحالة دعوى تطالب بسحب التراخيص الصادرة لمحمد رمضان بالتمثيل والغناء وشطبه من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي فيها.

وذكر المحامي سمير صبري- مقيم الدعوى- أن "الفن يعد مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها"، مشيرًا إلى أن "الفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، وإما نحو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع".

وأضاف صبري خلال الدعوى التي قدمها ضد الفنان محمد رمضان: "الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية".

وتابع المحامي صبري، قائلا: "ليس بالضرورة التعبير عن حاجته لمتطلبات في حياته، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان، كالماء والطعام".

وفي سياق آخر، قررت محكمة مستأنف شمال الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، بمحكمة مستأنف شمال الجيزة، على حكم إلزامه بسداد مبلغ مالي قيمته 12 مليونا ونصف المليون جنيه، لصالح إحدى شركات الإنتاج بسبب فسخ تعاقده على فيلم، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وكانت محكمة مصرية قضت سابقاً بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.