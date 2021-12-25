دينا تكشف سر كراهيتها لفنانة شهيرة

المصدر: البيان

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عبرت الفنانة المصرية دينا، خلال الحلقة التي حلت فيها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عن كرهها للفنانة فيدرا طليقة زوجها الفنان الراحل سامح الباجوري، مضيفة "مبطيقهاش.. أنت جايبلي صورتها علشان أقول كدة، وهي ست شريرة ومش لطيفة".

وتابعت: "مفيش حاجة بينا أساسًا.. أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وأنا اتجوزته بعد ما أطلقت منه بعشر سنين وقررت أنها تصاحب حماتي وتقلبها عليا"، وفقا لموقع مصراوي.

واختتمت كلامها عن فيدرا: "هي ست شريرة فأنا بكرهها ومش مضطرة إني أجامل".

وكانت دينا، قالت خلال البرنامج أيضا، إنها لا تركز على الألقاب التي تُطلق عليها، ولكن هناك لقب أعجبها بشدة وهو "الراقصة حافية القدم"، وذلك لأنها تحب الإحساس بالطبيعة وهي تسير "حافية" وتشعر بالأرض من تحتها، ولهذا تحرص خلال رقصها على ألا ترتدي شيئا في قدمها.

وتواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام"، مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.