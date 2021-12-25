حقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم

المصدر: البيان

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نفى الفنان المصري حسن الرداد، ما تردد عن شائعة انفصاله عن النجمة إيمي سمير غانم، والتي تداولتها مواقع السوشيال ميديا، في الساعات الماضية، مؤكدًا أنه كلام سخيف وفاضي، متابعًا: "ماورهومش غير القرف وسيرة الناس".

وأكد أنه منشغل حاليًا بمسرحيته الجديدة "في نص الليل"، والذي يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، ومنهم ريم مصطفى محمد عبد الرحمن توتة، وغادة عادل، وهي من أعمال الراحل بهجت قمر، ويكتبها أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وفى سياق آخر، نشر الفنان حسن الرداد صورًا جديدًا، يرتدي فيها "جاكيت جينز" مرسوم عليه صورة "فطوطة" أشهر شخصيات الفنان الراحل سمير غانم ومكتوب عليه كلمته الأشهر "أنستونا"، وعلق الرداد على الصور: "الأسطورة".