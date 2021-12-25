وفاة الفنانة المصرية سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية "اقروا الفاتحة لأبو العباس"

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رحلت صباح اليوم المطربة سماح الإسكندرانية وشيعت جنازتها عقب صلاة الظهر ودفنت بمقابر أسرتها بالإسكندرية دون ضجيج إعلامي.

وكشفت سماح محمود عطية، ابنة شقيقتها عن أن الراحلة توفيت صباح اليوم بعد دخولها الرعاية المركزة.





وبحسب اليوم السابع فإن المطربة سماح الاسكندرانية اسمها بالكامل سماح محمود عبد الحميد ، ومولودة عام 1945 بمدينة الإسكندرية ، وشاركت بالتمثيل في عدد من اﻷعمال الفنية من بينها : (مسلسل عادات وتقاليد، وفيلم ضحية حب)، كما قامت بغناء مقدمات بعض المسلسلات الإذاعية منها: (مسلسل عبده وزغلولة) وكانت متزوجت من الملحن زاهر عبدالحميد ولديها منه بنت وحيدة .



ومن أشهر أغانيها " اقروا الفاتحة لأبو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس " ، كما لحن لها الموسيقار الكبير بليغ حمدي اغنية " مسيلي علي القمر يا ليلي " وهي من كلمات الشاعر محمد حمزة ، وكانت الراحلة تتميز بصوت قوي ومميز وشاركت مؤخرا في حفل تكريم فناني الإسكندرية عام 2011 وكان اخر ظهور لها علي المسرح وقد غنت عدد كبير من أشهر اغانيها .