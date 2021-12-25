قرار جديد من المحكمة في دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها

المصدر: البيان

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نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وقررت تأجيلها لجلسة 1 يناير لإعادة الإعلان وتقديم أصول ومستندات.



وقال الدكتور مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات وفق "اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتضي ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".



وأضاف "مهران" فى حديثه قائلا إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".



كما كشف الدكتور مهران عن موعد نظر أولى الدعاوى القضائية أمام محكمة جنوب القاهرة يوم 4 ديسمبر 2021، فيما هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.



وفى النهاية، وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكي مستنيكي".