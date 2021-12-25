الفنانة المصرية غادة عبد الرازق تكشف رغبتها في اعتزال الفن وارتداء الحجاب.. فيديو

المصدر: البيان

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كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق خلال استضافتها في برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الأغا عن رغبتها في اعتزال الفن منذ سنوات والالتزام الديني وارتداء الحجاب.

كما كشفت غادة أيضاً أنّ شخصيتها كتومة للغاية، وقالت: «أنا للأسف شخصية كتومة جداً، لكن أهلي يحسون بي، ويظلون يسألونني ما بكِ؟، وفي الآخر أعترف بكل حاجة».