تامر حسني وديانا كرزون في إكسبو حضور «كامل العدد».. و«الدنيا تضحك»

المصدر: دبي-غسان خروب

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لم يكن المشهد أمام مسرح اليوبيل، عادياً فقد بدت منطقته وقد زرعت بالبشر ومعجبي الفنان المصري تامر حسني، الذين توافدوا على المكان من كل حدب وصوب، للاستماع والاستمتاع بأغنيات «نجم الجيل» الذي تمكن من إشعال الأجواء في معرض إكسبو 2020 دبي، ناثراً الفرح والسعادة على رؤوس محبيه، الذين لم يتوقفوا لحظة عن ترديد أغنياته، التي فصلها تامر حسني على «مقاس» الجمهور، وهو الذي تنقل معهم بين أغنياته التي طالما حلقت عالياً في أجواء موقع «يوتيوب».

حفل تامر حسني، بدا ناجحاً بكل المقاييس، وهو الذي رفع فيه شعار «كامل العدد»، حيث أبدى فيه الجمهور تفاعلاً لافتاً مع الفنان المصري الذي يحط رحاله للمرة الأولى في أرض معرض إكسبو 2020 دبي، ليترك في قلوب جمهوره أثراً واضحاً ولحظات جميلة ستظل حية في ذاكرة الجمهور طويلاً.

حيث تميز حفل «نجم الجيل» بما تخلله من فقرات استعراضية، التي قدمها على شكل «ميدلي» قام على أكتاف مجموعة من أغنياته السريعة الراقصة، المترافقة مع عروض النار والدخان التي لفت المكان برمته.

شكر وتقدير

تامر حسني، خلال حفله لم يغفل عن توجيه الشكر إلى الإمارات ودبي التي احتضنت حفله الغنائي، حيث قال: «تشرفت بأكبر حضور جماهيري في إكسبو 2020 دبي، شكراً لجمهوري الكريم الغالي، الذي حضر من كل الوطن العربي والعالم»، في الوقت نفسه وجه حسني الشكر إلى شركة الياسري للإنتاج الفني التي تولت عملية تنظيم الحفل في معرض إكسبو 2020 دبي، مبدياً سعادة كبيرة على ما حققه الحفل من نجاح لافت، منذ لحظة وصوله إلى أرض دبي وحتى نهاية الحفل.

اختيارات

خلال الحفل، لم يبخل تامر حسني على جمهوره، وهو الذي فتح أبواب أرشيفه أمامه، تاركاً لهم المجال لاختيار الأغنيات التي يودون الاستماع لها خلال الحفل.

ومن جهته عبّر المنتج والمخرج صلاح الياسري، رئيس مجلس إدارة الياسري للإنتاج الفني، عن سعادته بما حققه حفل تامر حسني من نجاح لافت في معرض إكسبو 2020 دبي، مؤكداً في الوقت نفسه على عدد كبير من المفاجآت التي ستقدم في المعرض الدولي خلال الفترة المقبلة، وبدعوة نجوم كبيرة وجماهيرية من فناني الوطن العربي، والذين سيتم الكشف عن أسمائهم تباعاً وحسب جدول الحفلات المقبلة.

إطلالة

وكما عود طري تمايلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على خشبة مسرح دبي ميلينيوم، في أول إطلالة لها في معرض إكسبو 2020 دبي، لتشدو أمام جمهورها بجملة من أغنياتها التي سبق لها أن حلقت في سماء يوتيوب.

على وقع إيقاع «الدنيا بتضحك» أطلت ديانا كرزون على جمهورها، لتطلق صوتها في فضاء الحدث الأروع عالمياً، لتتناسب مع طبيعة أجواء المعرض التي تعطرت بالفرح. ديانا كرزون وبمجرد إطلالتها على الخشبة رفقة فرقتها الموسيقية، عبرت عن سعادتها بوجودها في المعرض الدولي، قائلة: «كلي فخر بوجودي في الإمارات الدولة الشقيقة لبلدي الأردن، وكلي فخر بأن أغني في إكسبو 2020 دبي.

هذا الحدث الذي نفخر به، وباستضافته في منطقتنا»، وتوجهت ديانا كرزون بالشكر إلى الجناح الأردني، قائلة: «تشرفت بزيارة الجناح الأردني، الذي أعجبني كثيراً، وأشكر القائمين عليه وعلى معرض إكسبو على هذا التنظيم».

دبكة

ديانا كانت في حفلتها عند «وعدها» الذي قطعته لجمهورها بأن «تدبك» معهم، وأن تغني لهم وتطربهم، قائلة:

«النشامى سيشعلون المسرح الليلة»، لتبادر بعدها بتقديم أغنيتها «لفلفني» تلك التي أطلقتها المرة الأولى في مشاركتها الصيف الماضي في مهرجان جرش للثقافة والفنون، ولقيت أغنيتها إعجاب الآلاف من جمهورها، لتقدم من بعدها أغنيتها «مش مسموح»، لتهدي «النشامى» أغنية «راسك بالعالي» التي غنتها لبلدها الأردن.

ديانا كرزون شاركت جمهورها الغناء، في وقت عقد فيه جمهورها حلقات «الدبكة»، وسط تفاعل ملحوظ مع أغنياتها العديدة.