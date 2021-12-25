سلطان الطرب يحتفي في دبي بعيد ميلاده الـ60

المصدر: (دبي ـ جاسم حمد)

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احتفى سلطان الطرب جورج وسوف، أول من أمس، في دبي، خلال حفلته التي أقيمت على مسرح «فيستفال سيتي أرينا»، بعيد ميلاده الـ60، إذ ولد في 23 ديسمبر عام 1961، وحضر حفل عيد الميلاد الفنان وليد توفيق والفنان السوري عابد فهد وجموع غفيرة.

صديق العمر

ونشر الفنان عابد فهد عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مقاطع فيديو للحفل الذي أقيم لسلطان الطرب وقال في أحد المقاطع: «محبة أبو وديع لا تباع ولا تشترى». وتمنى له دوام السعادة والفرح.

بدوره، نشر الفنان وليد توفيق عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مقاطع فيديو لحفل عيد ميلاد جورج وسوف وكتب معلقاً على أحد الفيديوهات: «صديق العمر ورفيق الدرب الغالي أبو وديع، كل عام وأنت بألف خير، أمنياتي من قلبي المحب لك بدوام الإبداع والتألق والصحة والعافية وأن يحفظك الله أنت وأحبابك من كل مكروه».

ونشر صورة أخرى جمعته مع الفنان جورج وسوف وكتب عليها معلقاً: «كل عيد وأنت الزمن الجميل».

صور وتوثيق

فيما وثقت النجمة اللبنانية يارا هذه المناسبة، بمشاركتها للنجم جورج وسوف بالحفل، الذي أحيوه في دبي، أخيراً، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي «إنستغرام»، مصحوبة بتعليق «أجمل نهاية لهذه السنة مع حبيب قلبي وحبيب الكلّ سلطان الطرب جورج وسوف لن تَتَكرَّر يا أبو وديع».

وهنأ الفنان السوري معتصم النهار سلطان الطرب بعيد ميلاده، ونشر عبر حسابه على «إنستغرام» صورة جورج وسوف وكتب عليها معلقاً: «كل عام وأنت بخير كل عام وأنت السلطان».

تهانٍ وأمانٍ

بدورها، نشرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عبر حسابها الرسمي على «تويتر» صورة تجمعها مع جورج وسوف احتفاء بعيد ميلاده، وكتبت معلقة عليها: «عيد سعيد أبو وديع الله يعطيك الصحة والعافية دائماً».

من جهته، حرص الإعلامي اللبناني نيشان على تهنئة سلطان الطرب، بعيد ميلاده، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، صورة جورج وسوف وكتب معلقاً عليها: «عيد ميلاد سعيد سلطان الطرب».