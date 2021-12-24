رأس الخيمة.. استعدادات قياسية لاستقبال العام الجديد

المصدر: (رأس الخيمة ـ البيان)

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تستعد إمارة رأس الخيمة لإمتاع زائريها ومقيميها بمناسبة استقبال العام الميلادي الجديد، في أكبر احتفالية بهذه المناسبة تشهدها الإمارة وزائروها من كافة إمارات الدولة، وذلك يوم الجمعة 31 ديسمبر بإحياء حفلة رأس السنة الميلادية 2022.

التي تلقى إقبالاً كبيراً من كافة إمارات الدولة وخارجها، باعتبارها آخر ليلة من العام 2021، لتضفي عليها أجواء البهجة والفرح والتفاؤل بالعام الجديد، كما يواكب بدء الاحتفالية واستقبال العام الجديد.

عرض عالمي للألعاب النارية حصرياً لإمارة رأس الخيمة، التي اعتادت أن تقدمه سنوياً لجمهور حفل رأس السنة الميلادية، تتصدر به احتفالاتها وتسجل به الأرقام القياسية لتضاف إلى إنجازاتها السابقة في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، عبر عرض مذهل للألعاب النارية تفاجئ به الجمهور وتأسر به قلوب العالم المشاهدين احتفاءً بقدوم العام الجديد 2022.

ويستقبل مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الجزيرة الحمرا بجوار فندق والدورف أستوريا الحفل الساهر، ويحييه نخبة من نجوم الغناء العربي، وهم: الفنان المصري رامي صبري، والفنانة العراقية أصيل هميم، والفنان اللبناني زياد برجي، ويبدأ استقبال الجمهور التاسعة من مساء يوم الجمعة 31 ديسمبر، ليبدأ الحفل العاشرة مساء ويستمر حتى بعد منتصف الليل.