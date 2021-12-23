«دخله السنوي 300 مليون».. طلب جديد للفنانة زينة من أحمد عز

المصدر: البيان

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أكد معتز الدكر، محامي الفنانة المصرية زينة، أنه تحرى عن الأعمال السينمائية والدرامية التي يشارك فيها الفنان أحمد عز، وتوصل إلى أن دخل عز السنوي يصل إلى 300 مليون جنية.

وأوضح الدكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور أن عز «حصل على مليون دولار خلال مشاركته في مسرحية علاء الدين التي عرضت لمدة 3 أيام بالسعودية».

وطالب وكيل الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، لأن عز «تحصل على 24 مليون جنية في آخر حملة إعلانية، بالإضافة لأجره في فيلم الممر، ومسلسل هجمة ومرتدة، وفيلم الجريمة».

وأوضح محامي الفنانة زينة أن الفنان أحمد عز «لديه جيم خاص وكافيه»، وأن طلب زيادة النفقة جاء لكي يعيش الطفلان في «المستوى المناسب».

كانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وقررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى الفنانة زينة التي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها من الفنان أحمد عز لجلسة 22 مارس المقبل، لورود التحريات.