حفل لمجرّد في القرية العالمية..تفاعل ومرح

المصدر: (دبي ـ البيان )

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استمتع الآلاف من ضيوف القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالحفل الغنائي الساهر الذي أحياه النجم العربي سعد لمجرّد على المسرح الرئيسي، أول من أمس، وذلك ضمن سلسلة حفلات الموسم 26 للقرية العالمية.

وقدم النجم الشاب أمام الحضور في المسرح الرئيسي باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي تحظى بإعجاب الملايين في الوطن العربي، مثل «لمعلم» و«غزالي» و«انساي» وغيرها، وسط حماس كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع أغانيه في أجواء من المتعة والفرح.

وشهدت القرية العالمية إقبالاً لافتاً من معجبي النجم سعد لمجرّد الذين سارعوا بالحصول على أساور الحفل، والتي خصصتها الوجهة مجاناً وبأعداد محدودة للراغبين بالحضور، ضمن قواعد الحفلات الجديدة التي تتبعها الوجهة لضمان تطبيق أعلى معايير الراحة للضيوف أثناء جلوسهم أمام المسرح.