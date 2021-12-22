بعد زواجه الثاني .. بيغ رامي يخطف الأنظار وسط تعليقات حول نحافته

المصدر: البيان

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نشر المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، فيديو خطف فيه أنظار الجميع، بعد استعراض عضلاته للمرة الأولى في رياضة كمال الأجسام بعد زواجه الثاني.

واستعرض بيغ رامي عضلاته في مقطع فيديو تداوله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لا تتجاوز مدته 5 دقائق، وفقا لصحيفة الوطن.

وظهرت تعليقات متفاوتة في الفيديو الذي نشره ممدوح السبيعي، حيث نشر أحد الأشخاص تعليقا قال فيه: "مش زيادة ولا اي حاجه انت خاسس جدا وصغرت اوي هو في ايه ده نظام مثلا ده نفسيا انت تمام يعني انا بحبك جدا ومحتاج افهم بس".

بينما رأى البعض أنه جسمه في تحسن وأنه البطولة القادمة الخاصة بمستر "أوليميبا" ستكون من نصيبه.

وكان بيغ رامي قد تصدر محركات البحث، نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعد واقعة زواجه الثاني، إذ انتشرت صور حفل زفافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صدمة كبيرة من زوجته الأولى التي أوضحت، أنها لم يكن لديها علم بالأمر.