فعاليات وعروض فنية عالمية في «أتلانتس النخلة» بدبي احتفالاً برأس السنة

المصدر: دبي ـ البيان

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تأكيداً على مواصلته استقطاب أبرز الفعاليات والعروض الفنية العالمية إلى دبي، أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي، برنامجه للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2022، والذي يضم عدداً من الأنشطة الاستثنائية لاستقبال العام الجديد، بما في ذلك فعالية مع غينيس للأرقام القياسية لمحاولة تحقيق لقب أكبر هرم من الكؤوس الزجاجية في العالم، بالإضافة إلى حفل خاص للمغني البريطاني الشهير روبي ويليامز.

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وسيحتوي هرم الكؤوس الزجاجية الضخم الذي سيعرض داخل خيمة أساطير في المنتجع، على 55 ألف كأس وسيبلغ ارتفاعه حوالي 10 أمتار، إذ يسعى المنتجع إلى تحطيم الرقم القياسي السابق الذي وصل إلى 50,116 كأساً. ودعماً لمشروع «أطلس» للاستدامة التابع للمنتجع، سيتم إعادة تدوير جميع الكؤوس وتحويلها إلى عبوات زجاجية قابلة لإعادة الملء، على أن يتم استخدامها في منتجع ومساكن «أتلانتس ذا رويال» المقرر افتتاحه أواخر عام 2022، والبالغ عدد غرفه 795.

هذا، وسيستمتع الضيوف الذين سيحجزون مأدبة العشاء الخاصة بليلة رأس السنة، بحفل غنائي مميز يحييه روبي ويليامز ويقدم خلاله مجموعة من أفضل أغانيه. وسيلي حفل روبي ويليامز عرض ضخم للألعاب النارية التي ستضيء سماء دبي، والذي يُعَد أكبر احتفال بقدوم العام الجديد يقام كل سنة في المدينة وينتظره الجميع.

تجارب استثنائية

وبهذه المناسبة، قال تيموثي كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنتجع أتلانتس النخلة في دبي: «نهدف في أتلانتس إلى ضمان توفير تجارب استثنائية ومتميزة لضيوفنا وزوارنا الكرام.

ومع اقترابنا من بداية العام الجديد، نتطلع إلى منحهم واحدة من أكثر الأمسيات التي لا تنسى في حياتهم. نحن متحمسون لمحاولة تحطيم لقب آخر مع غينيس للأرقام القياسية من خلال بناء أكبر هرم من الكؤوس الزجاجية في العالم، كما يسرنا استقبال المغني العالمي الشهير روبي ويليامز في دبي.

إن مأدبة عشاء ليلة رأس السنة الجديدة في منتجعنا دبي ستشكل بالتأكيد أكثر الأمسيات روعةً ومتعةً للاحتفال بقدوم العام الجديد 2022».