«سبايدر مان: نو واي هوم» تسلق برج خليفة ليحط رحاله في دور السينما بالشرق الاوسط

المصدر: دبي ـ البيان

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بدأت دور السينما في منطقة الشرق الأوسط بعرض فيلم «سبايدر مان: نو واي هوم»، من إنتاج «سوني بيكتشرز» منذ 16 ديسمبر الحالي، ليحقق إيرادات بقيمة 4.1 ملايين دولار أمريكي ليكون خامس أعلى الأفلام دخلاً في المنطقة في نهاية الأسبوع الافتتاحي.

وجاء الافتتاح بعد استعراض المقطع الترويجي للفيلم المرتقب على برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، يوم 14 الشهر الجاري وإطلاق العرض الأول يوم 15 من الشهر نفسه.

وتم تركيب أجهزة العرض والإسقاط بإشراف«إمباير إنترناشيونال»، الموزع الحصري لإنتاجات «سوني بيكتشرز» وكولومبيا بيكتشرز في الشرق الأوسط، وشركة «ريل سينما» التابعة لشركة إعمار.

«ريل سينما»

ووفر العرض التجريبي الذي استضافته صالة «ريل سينما» في دبي مول للمشاهدين أجواء حماسية من خلال تقديم مشاهد بتقنية الهولوجرام المتطورة التي تجسّد عوالم الفيلم المتعددة.

وتعرض مصوريّ المشاهير على السجادة الحمراء وهم يتعقّبون الحضور ليمنحوهم لمحةً عن حياة البطل الخارق الذي انكشفت هويته.

ويكشف الفيلم، لأول مرة في هذه السلسلة، عن هوية الرجل العنكبوت، ليقدّمها في إطار درامي مشوق يجمع بين مسؤوليات البطل كشخصية خارقة وحياته الطبيعية التي يعرّض فيها أحباءه للخطر.

وعندما استعان بالدكتور سترينج لاستعادة سرّه انفتح ثقب خيالي في العالم ليتحرر عبره أقوى الأشرار الذين لم يسبق لهم أن قاتلوا الرجل العنكبوت في أي مكان من قبل، مما يتطلب من الرجل العنكبوت التغلب على أكبر تحدٍّ يواجهه على الإطلاق دفاعاً عن مستقبله ومستقبل الكون.