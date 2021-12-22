فيفي عبده تكشف حقيقة زوجها من نجم الزمالك

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده حقيقة، زواجها من نجم الزمالك السابق جمال عبد الحميد.

وقالت فيفي عبده خلال حوارها على قناة "القاهرة والناس" إنها عملت فيلم معه، ولكن لم تتزوج منه في الفيلم، أو في الحقيقة.

ولفتت إلى أنها كانت متزوجة من شخص آخر، معلقة: "جمال أخويا".

وعلقت على تصريحات جمال عبد الحميد: "عشت مع فيفي أجمل أيام حياتي" وقالت إنه كان يقصد العمل وليس الحياة، وفقا لأخبار اليوم.

يذكر أن النجمة فيفي عبده، أكدت موافقتها على المشاركة بالرقص في كليب مع النجوم محمد رمضان وسعد لمجرد حال الطلب منها، قائلة: "لو اتعرض عليا رقص في كليب مع محمد رمضان أو سعد لمجرد هوافق عليهم وكل واحد منهم له طعم ولون وحال طلب العمل في نفس التوقيت هشتغل مع الفنان اللي بيحترم مواعيده".

وأشارت الفنانة فيفي عبده، إلى أنها لم تختلف مع المطرب هشام عباس خلال مشاركتهما في برنامج تلفزيوني ولم تشعر بالغيرة منه، موضحة أن مدة البرنامج كان صغيرا ومليئا بالفقرات وتوقيت البرنامج لم يتحمل كل الفقرات بينهما.

وكشفت الفنانة فيفي عبده، عن أنها شخصية غيورة ولكنها لا تظهر ذلك أمام الناس، مختتمة: "أنا بغير جدا بس مش ببين وشخصيتي مش كده ومش بحب أكون ضعيفة، وحسيت بالجحود تجاه ناس كتير".