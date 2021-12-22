إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول شائعة ارتدائها الحجاب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسمت النجمة المصرية إيمي سمير غانم شائعة ارتدائها الحجاب عبر صورة نشرتها في خاصية الفيديوهات القصيرة على حسابها في انستجرام.

وظهرت الفنانة المصرية في الصورة بدون حجاب، بطريقة غير مباشرة لترد على الشائعات التي كثرت بعد أدائها لمناسك العمرة، وظهروها قرب الكعبة المشرفة وهي ترتدي الحجاب. وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وكانت قد ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، داخل الحرم المكي، لأداء مناسك العمرة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو تظهر من خلاله وهي ترتدي الحجاب والعباءة السوداء من داخل الحرم المكي، لتكتفي بتوثيق اللحظة التي تعيشها، حيث ظهر في الفيديو سجادة الصلاة التي تجلس عليها بالقرب من الكعبة المشرفة.