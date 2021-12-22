أشرف زكي يتوعد صاحبة الفيديو المسيء لفناني مصر: "لن يمر هذا الأمر مرور الكرام"

المصدر: البيان

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تصدر الفيديو الذي نشرته المغنية الشابة دينا حسين الترند في مصر، بعدما قالت فيه كلاماً اعتبر مسيئاً للوسط الفني والعاملين به. وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

ودفع هذا الفيديو نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي، إلى الإعلان عن تحرك عاجل.

وقال نقيب المهن التمثيلية في تصريحات تلفزيونية، إن نقابته بصدد تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد صاحبة الفيديو المسيء للفنانين، متهما إياها بـ "البحث عن الترند والشهرة"، وهو ما يدفعها إلى "نشر أكاذيب وإلقاء اتهامات على هذه المهنة الشريفة".

وتوعد زكي قائلا: "لن يمر هذا الأمر مرور الكرام".

وتابع: "مصر بلد خرجت منها أسماء عظيمة، مثل السيدة أم كلثوم والفنانة فاتن حمامة، والفنانة سميحة أيوب.. لا يجوز أن تخرج منها باحثات عن الشهرة لإهانة المهنة بحثا عن الترند".

وبدأت الواقعة بانتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دينا حسين (29 عاما) بينما تشن هجوما حادا على الوسط الفني، وتزعم أن الوسط الفني يتطلب تقديم الفتاة تنازلات بعينها. وتتضمن الفيديو تصريحات مسيئة للمنتجين والعاملين بهذا المجال عموما.

وقالت دينا إن الوسط الفني "يعاني من سمعة سيئة"، وبالبحث المعمق عن الفيديو، تبين أنه نشر للمرة الأولى في مارس الماضي، ولم يثر حينها جدلا بالقدر الذي أثاره مع إعادة تداوله حاليا، وأسفر عن تحرك من النقابة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحبته.

وفي بيان مشترك أصدره الاتحاد العام للنقابات الفنية (يضم النقابات السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، استنكر الاتحاد تلك التصريحات.

وعبر عن رفضه التام لـ "التصريحات غير اللائقة وغير المسؤولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها إحدى القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الإعلامي فرصة لإطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة".