«مش خالصة» أغنية تجمع نجمي راب مصرياً ومغربياً

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

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تجمع منصة بث الموسيقى العالمية «ديزر» نجمي الراب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المصري «ويجز» والمغربي الجراند طوطو من خلال أغنية «مش خالصة» المشتركة، التي تم تسجيلها في الدار البيضاء بالمغرب.

وقالت «ديزر»، في بيان صحافي، أمس، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إن التعاون بين ويجز وطوطو يأتي في إطار دعم النجوم الشباب من الجيل الحالي والمزج بين الثقافات المتنوعة، وكذلك استمراراً في استراتيجية ديزر السباقة لدعم الفنانين.