مستجدات الحالة الصحية لسمية الألفي .. أخبار سارة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة القديرة سمية الألفي عن خروجها من المستشفى، بعد خضوعها لعملية استئصال ورم بمنطقة الصدر، داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين بالقاهرة.

وقال محمد الألفي، شقيق الفنانة الكبيرة إن حالتها الصحية تحسنت.

ودخلت الألفي إلى المستشفى، في منطقة المهندسين، منذ أيام حيث خضعت لجراحة استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر وتحت الإبط في الغدد الليمفاوية، وفق صحف مصرية.

وكان من المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناء على تعليمات الأطباء، حيث رافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.

وجاء قرار العملية الجراحية بعدما شعرت الألفي بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، وأجرت بعض الفحوصات التى حتمت ضرورة خضوعها لعملية لاستصال ورم فى منطقة الصدر.