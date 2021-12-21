وفاة الممثلة والمغنية اليابانية ساياكا كاندا إثر سقوطها من غرفتها في فندق

المصدر: البيان

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توفيت الممثلة والمغنية اليابانية ساياكا كاندا عن عمر يناهز 35 عامًا بعد سقوطها على ما يبدو من طابق أعلى بمبنى فندق في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وفقًا لوكالة الإدارة التابعة لها ومصادر أخرى.

تم العثور ساياكا كاندا ملقاة وهي تنزف في الفندق حوالي الساعة 12:55 مساءً من يوم السبت الماضي (3:55 صباحا بتوقيت غرينتش) وتأكدت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

تدرس إدارة شرطة محافظة هوكايدو إمكانية إقدامها على الانتحار، وفق موقع "اليابان بالعربي".

دخلت كاندا، ابنة الممثل ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا، في المجال الفني في العام 2001، واشتهرت بأداء صوت آنا في النسخة اليابانية المدبلجة من فيلم الرسوم المتحركة ديزني ”فروزن“.

ويوم السبت الماضي، كان من المقرر أن تؤدي كاندا الدور الرئيسي في مسرحية موسيقية في سابورو.