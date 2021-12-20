ماجد المصري يكشف سبب بكائه في عقد قران ابنته

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري ماجد المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب سبب بكائه خلال عقد قران ابنته ماهيتاب، من زوجته الأولى الفنانة منى إش إش.

وأعلن ماجد المصري، خلال المداخلة، أن موعد حفل زفاف ابنته هو يوم الثلاثاء، وعلق على لحظة بكائه قائلا: "فعلا من نعم ربنا سبحانه وتعالى إن البني آدم يعيش فترة شبابه، وبعدين فترة المسؤولية، وبعدها فترة الجواز وبعدها الأبوة، ويحس إن بنته اللي عايشة معاه وفي حضنه وإن هو الراعي لها بتتاخد منه مرة واحدة."

وأضاف: "مشاعر مش هيحسها غير كل أب، وشيء صعب جدا ومفرح في نفس الوقت، ودي كانت دموع الفرح."

وأشاد ماجد المصري بزوج ابنته قائلا: "مصطفى شاب جميل ومن عيلة وناس محترمة جدا، وأنا بحترمه لأنه شاب مكافح وراجل، وأنا مشكلتي في الحياة اللي ياخد بنتي يبقى راجل، معنديش متطلبات أخرى".

وأعلن ماجد المصري عن مشاركته في موسم دراما رمضان 2022 بمسلسل يعرض عبر شاشة MBC، ولم يكشف عن اسمه خلال المداخلة.