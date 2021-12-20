الفنانة زينة تطلب من جمهورها الدعاء.. الموضوع مش هزار

المصدر: البيان

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ظهرت الفنانة زينة، في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها وجمهورها، على حسابها على انستغرام وهي تجلس في الفراش، بعد إصابتها بنزلة برد قوية، بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد حاليا، حيث وجهت رسالة لمتابعيها قائلة: "عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار".

وأضافت : " أضافت زينة، "ادعولي أخف أنا وولادي وأمي الموضوع مبقاش هزار".