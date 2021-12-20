حقيقة وفاة المطربة سميرة توفيق

المصدر: البيان

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نفى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب خبر رحيل المطربة اللبنانية سميرة توفيق، مؤكداً أنها تتمتع بصحة جيدة.

وجاء نفي الخطيب رداً على ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة اللبنانية.

وأكد الخطيب أن المطربة اللبنانية تتمتع بصحة جيدة "أطال الله في عمرها"، وتقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأن نقابة الفنانين ستلاحق مروجي هذه الإشاعة قانونيا لتقديمهم إلى القضاء. وفقاً لموقع "رؤيا".

وأوضح نقيب الفنانين الأردنيين بأنه اتصل هاتفيا بالفنانة سميرة توفيق واطمأن على صحتها وكانت أولى كلماتها له "فدوى لعيونك يا أردن.. ما نهاب الموت حنا".

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية سميرة توفيق من مواليد 25 ديسمبر 1935، واشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، قدّم لها الشعراء والملحنون من الأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات «حسنك يا زين» و«أسمر خفيف الروح» للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.