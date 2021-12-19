اشتعال الخلاف بين محمد نجاتي وزوج منة عرفة

المصدر: البيان

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علق الفنان محمد نجاتي على ذكر اسمه في أغنية الفنان محمود المهدي الجديدة "مهدي حارقكوا" التي صدرت منذ أيام.

وفي تصريحاته لموقع FilFan.com، أبدى محمد نجاتي دهشته في استمرار الهجوم عليه من قبل الفنان محمود المهدي زوج الفنانة من عرفة الذي يتخذ شكلا سيئا بمرور الوقت مشيرا إلى أنه يحتفظ برأيه لنفسه.

وأضاف محمد نجاتي أنه قرر اتخاذ الاجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير وابتزاز والتهديد بالضرب في أغنيته الجديدة بعيدا عن نقابة المهن التمثيلية أو نقابة المهن الموسيقية نظرا لأنه عضوا بها.

ولفت الفنان محمد نجاتي إلى أن مشكلته الأساسية ليست مع الفنانة منة عرفة في وقت تصوير المسلسل وانتهت حينها وأن زوجها ليس طرفا في الأمر ولكنه فجأة أصبح جزءا من المشكلة مستغلا اسمه كي يتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا " بس التريند جه على دماغه.. هو استفاد ايه؟ خسر واترفع عليه قضية.. كدا اغنيته اتسمعت".

وأضاف محمد نجاتي أن التريند ما هو إلا وسيلة للوصول إلى حب الناس وأن المهم هو تعاطفهم معك وليس التحدث عن فنان آخر".

يذكر أن محمود المهدي أثار جدلًا كبيرًا الفترة الماضية بعد إعلان انفصاله عن منة عرفة بسبب مشهد من مسلسلها الجديد مع الفنان محمد نجاتي حيث قام الأخير بالإمساك بيدها من أجل قياس النبض فهو يجسد شخصية شقيقها الأكبر ويعمل كطبيب.

أثار هذا المشهد غضب محمود المهدي وتسبب في انفصاله عن زوجته منة عرفة ولكن سرعان ما تم الصلح بينهما.