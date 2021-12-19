خطأ لم يلاحظه أحد في فيلم "البيه البواب" رغم مرور 34 عاماً

المصدر: البيان

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حقق فيلم البيه البواب للفنان الراحل أحمد زكي نجاحاً منقطع النظير منذ وقت عرضه عام 1987 وحتى الآن لدى عرضه في التليفزيون إلا أن الفيلم تضمن بعض الأخطاء التي ربما تفقد المشاهدين متعة المشاهدة ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يستيقظ فيها "عبد السميع" أحمد زكي من نومه ليفاجأ بالخزنة الخاصة به قد تعرضت للسرقة على يد زوجته "إلهام" لينادي عليها وهو يرتدي "الشبشب" ولكنه عندما يغادر غرفته يكتشف أنه لم يرتد ملابسه يعود لارتداء ملابسه ويخرج منها دون الشبشب، ثم نشاهده على السلم مرتديا الشبشب مجددا، وفقا لموقع في الفن.

ينزح "عبد السميع" إلى القاهرة برفقة زوجته وأولاده للبحث عن لقمة العيش، فيعمل بوابًا بإحدى العمارات، وبذكائه يتمكن من العمل سمسار بجانب مهنة البواب حتى نجح في تحقيق نسبة ليست بقليلة من الأموال وتتوالى الأحداث بين جشعه ووقوعه بين أيدي اللعوب "إلهام" التي تسعى للاستيلاء على أمواله عقب طلاقها من زوجها.