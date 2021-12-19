وفاة الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندي زوجة الراحل جمال الغيطاني

المصدر: البيان

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توفيت إلى رحمة الله الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندي، رئيسة تحرير مجلة علاء الدين والقسم الأدبي بالأهرام سابقا، وقرينة الأديب الراحل جمال الغيطاني.

ونعى محمد الغيطاني والدته الراحلة، معلنا عبر حسابه على "فيسبوك" إقامة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة ظهر غد الأحد ودفنها بمقابر الأسرة بالأوتوستراد وفق صحيفة الشروق.

وتزوج جمال الغيطاني من ماجدة الجندي عام 1975 وأثمر الزواج ابنهما محمد وابنتهما ماجدة.

ولدت ماجدة الجندي في المنصورة ودرست في مدرسة خاصة للغة الفرنسية، حيث نشطت في الانتخابات الطلابية. في عام 1971، التحقت بكلية الأداب، جامعة القاهرة. بدأت في العمل الصحفي منذ أول سنوات دراستها بالجامعة وذلك ككاتبة في مجلة روز اليوسف.

وظلت تعمل في روز اليوسف لأكثر من عقدين، في قسم "أفيش" المختص بصور من الحياة في نهاية المجلة.

وكان لماجدة الجندي دور صحفي كبير خاصة في مجال الثقافة والتربية، ففي الأهرام تدرجت في المناصب حتى أصبحت رئيسة للقسم الأدبي، ودشنت صفحة "غذاء العقول" الشهيرة التي كانت تعرض فيها لأهم الكتب في مصر والعالم العربي.

كما ترأست تحرير مجلة "علاء الدين" للأطفال الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وجذبت إليها نخبة من أهم الكتاب والرسامين والمصورين.