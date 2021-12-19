زوجة الفنان الراحل محب كاسر تكشف سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته

المصدر: البيان

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كشفت حنان بدر، زوجة الفنان المصري الراحل محب كاسر، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجها، وكيف كان يعاني مع المرض، إذ قالت إنها لم تكن تعرف ما هو مرضه في البداية، وعندما دخلوا المستشفى لأول مرة قالوا لها إن المشكلة في عضلة القلب فقط، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أنه سرطان بالكلى: «السرطان متحللش، بسبب أن عضلة القلب كانت تعبانة، ومكنش ينفع نعمله أي حاجة».

وأشارت زوجة الفنان الراحل محب كاسر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن زوجها أجرى غسيل كلوي مرة واحدة فقط: «محب عمل غسيل كلوي مرة واحدة، وعضلة القلب تعبت أكتر، والضغط نزل، فمكنش ينفع يتعمله غسيل تاني، وده السبب اللي أدى إلى تدهور حالته الصحية».



ونقلت صحيفة الوطن عن حنان بدر، قولها عن زوجها الفنان الراحل محب كاسر، وعن كلماته الأخيرة لها: «كان دايماً يقولي طلعي صدقات لله، واعملي حاجة لله»، كما وجهت آخر كلماتها له، قائلة: «في الجنة ونعيمها، هو يستاهل كل خير».

وتوفي النجم محب كاسر، عن عمر يناهز الـ 85 عاما، إثر إصابته بسرطان الكلى، وضعف عضلة القلب.

وشارك الفنان الراحل محب كاسر في ما يقرب من 170 عملاً متنوعاً، بين السينما والدراما والمسرح، وكان من أبرز أعماله «ليالي الحلمية» بأجزائه الخمسة، و«الوتد»، وكان آخر عمل درامي شارك فيه النجم الراحل هو «أهل الهوى» عام 2013.