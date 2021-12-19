كفوري وزين في «المجاز».. أمسية عامرة بالطرب

المصدر: الشارقة - البيان

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تفاعل جمهور مسرح المجاز في الشارقة بشكل كبير، على وقع الإيقاعات اللبنانية، في أمسية غنائية أحياها الفنانان المتألقان وائل كفوري وملحم زين، أول من أمس. وراوح الحفل بين الطرب والنغمات الجبلية والموسيقى الرومانسية، ضمن باقة من أجمل أغاني «ملك الرومانسية» و«ريس الأغنية».

وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً لافتاً، فالفنانان اللذان يحظيان بملايين المتابعين عربياً، استقطبا أعداداً كبيرة من محبيْهما.

ورغم أن «ريس الأغنية»، الفنان ملحم زين، يطل للمرة الثانية على جمهور مسرح المجاز، لكن تعطش الحضور لفنه وحبه الكبير له، جعل اللقاء مفعماً بالمحبة والأشواق على وقع باقة من أجمل أغانيه.

إطلالة قوية

ولأول مرة، أطل أيقونة عالم الرومانسية والشجن وائل كفوري على جمهور المسرح، وأخذ الحضور معه، حتى نهاية الحفل، إلى أجواء مليئة بالأحاسيس والمشاعر ضمن مجموعة كبيرة من أروع أغنياته.

أمسية أصيلة

واعتبر الجمهور أن حفلة وائل كفوري وملحم زين أمسية أصيلة، فقد استمتع الحاضرون مع الفنانين بنغمات الدبكة، وأكد عدد من الحضور أن اختيارات إدارة مسرح المجاز للفنانين تنم عن رؤية ورسالة فنية ثاقبة تجعل من المسرح صرحاً عالمياً جاذباً للمبدعين.