سمية الألفي تكتشف إصابتها بالسرطان بالصدفة

المصدر: البيان

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كشف ألفي الألفي شقيق الفنانة المصرية سمية الألفي تفاصيل حالتها الصحية بعد قرار خضوعها لعملية استئصال ورم بمنطقة الصدر داخل أحد المستشفيات بالمهندسين والتي من المقرر أن تجريها خلال ساعات.

وقال ألفي "هتعمل العملية كمان ساعات وهتعمل عملية إزالة ورم في الجهاز اللمفاوي تحت الإبط والصدر وحاليًا هي حالتها كويسة، لكن الزيارة ممنوعة عنها".

وتابع شقيق سمية الألفي "سمية اكتشفت الموضوع من فترة بالصدفة فهي لاحظت بالصدفة ورما في جسدها، وتعبت منه لذلك خضعت لبعض الفحوصات والتحاليل، التي اكتشفت من خلاله مرضها، وفقا لما صرح به لموقع "القاهرة 24".

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي كان في العرض الخاص لفيلم "ريتسا" لتساند نجلها أحمد الفيشاوي.