براءة فنانة مصرية من تهمة سرقة فساتين بـ12 ألف جنيه

المصدر: البيان

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برأت محكمة جنح 6 أكتوبر، في مصر، اليوم السبت، الفنانة منة فضالي، وذلك في القضية التي تواجه فيها الفنانة الشابة اتهامات بالنصب والاحتيال، على إحدى الفتيات والاستيلاء منها على ملابس قيمتها 12 ألف جنيه بعدما اتفقت معها على عمل ترويج لها مقابل اختيار عدد من الفساتين.

البداية، وفقا لصحيفة الوطن، كانت عندما اتهمت فتاة تدعى إسراء ريان، الفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا تحذر فيه من التعامل تجاريًا مع الفنانة منة فضالي، متهمة إياها بالنصب عليها في عدد من الملابس المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، لعمل دعاية لما أخذته منها وذلك عبر صفحتها الخاصة، ولكن الفنانة أنكرت ذلك.

وأضافت الشاكية، أن منة فضالي، اختارت بالفعل عددًا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها ارتدت الملابس بالفعل وقامت التصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها، ولم تقم بأي «ريفيو» أو الترويج لها كما جرى الاتفاق.

وقالت الفتاة خلال التحقيقات: «حينما طالبت الفنانة منة فضالي بإرجاع مستحقاتي، تهربت وأنكرت، فحررت محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضدها، اتهمتها فيها بالنصب والاحتيال».

وجاء في المحضر المحرر من الشاكية ضد منة فضالي: «بناء على ذلك، أوصلت المدعية، الملابس، إلى محل إقامة الفنانة منه فضالي، وتم التواصل بينهما، وتوجد رسائل صوتية وكتابية من حساب الفنانة منة فضالي الموثق على إنستغرام، تؤكد تسلمها الملابس».