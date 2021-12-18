بعد طلاقها .. رسالة حب من شيرين لـ"مراد" تثير الجدل

المصدر: البيان

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيه تبعث رسالة حب لشخص يُدعى «مراد» ما أثار الجدل على السوشيال ميديا، لاسيما أن الفيديو جاء بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الفيديو ترتدي طاقية «آيس كاب» تداري به رأسها الحليق، وتقول: «هاي مراد، أنا صحيت من النوم أشرب مياه لقيتك باعتلي رسايل حلوة أوي.. I Love You بحبك»، وفقا لموقع صدى البلد.

وتساءل مستخدمي السوشيال ميديا حول هوية «مراد» الذي بعثت له شيرين رسالة الحب هذه، مشككين في أنه قصة حب جديدة، ولكن تبين أنه أحد معجبي الفنانة.

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.