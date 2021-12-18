الفنانة سمية الألفي تجري عملية جراحية خطيرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخضع اليوم الفنانة المصرية سمية الألفي لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث تستأصل ورمًا في الصدر من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى عملية في الغدد اللمفاوية، ومن المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناءً على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب، وفقا لليوم السابع.

وجاء قرار العملية الجراحية، بعدما شعرت الألفي بتعب شديد في الصدر منذ عدة شهور، وأجرت بعض الفحوصات التي حتمت ضرورة خضوعها لعملية لاستئصال ورم في منطقة الصدر.

وكانت الألفي قد حضرت الأيام الماضية العرض الخاص لفيلم "ريتسا" وذلك حتى تحتفل مع ابنها أحمد الفيشاوي بالفيلم، الذي يشارك في بطولته مع محمود حميدة، فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإشراف عام يوسف أيمن، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصري، وكارولين عزمي ومي الغيطي وعائشة بن أحمد ومريم الخشت ويوسف عثمان.