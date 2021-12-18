تغريدات النجوم ..دبي بهجة الاحتفاء والإبداع الدائمين

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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تستمر دبي في نشر أجواء الفرحة والبهجة، في مختلف أرجائها، راسمة البسمة على وجوه قاطنيها، حيث بدأت وتيرة الحفلات الفنية في دبي بالتصاعد وخاصة مع اقتراب السنة الجديدة وانطلاق مهرجان دبي للتسوق. ونشر نجوم الفن في الوطن العربي عبر حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحفلات التي أحيوها في دانة الدنيا، وروج البعض الآخر لحفلته التي ستقام على أرضها.

كما حرص النجوم على مشاركة مملكة البحرين الشقيقة فرحتها واحتفالاتها، بمناسبة يومها الوطني الـ50، الذي يصادف الـ 16 من ديسمبر في كل عام. وتسابق النجوم على تقديم التهاني والتبريكات لحكومة وشعب البحرين.

«البيان» طافت بين حسابات النجوم وخرجت بجملة من التغريدات والبداية كانت مع الفنانة الإماراتية بلقيس التي نشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» مقاطع فيديو للحفل الذي أحيته في حديقة البرج وسط مدينة دبي، بمناسبة انطلاق الدورة 27 لمهرجان دبي للتسوق، حيث غنت باقة من أجمل وأروع أغانيها، مع تفاعل وإعجاب وفرحة الجمهور، الذي عاش تجربة فريدة مليئة بأجمل لحظات الفرح، والإبداع الذي اعتاد عليه في دبي.

أجواء رائعة

بدوره، نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على «إنستغرام» مقاطع فيديو لبرج خليفة في دبي، وللأجواء الرائعة والمناظر الساحرة في دبي. ونشر مقطع فيديو آخر وهو يقود سيارته في شوارع مدينة دبي مستمتعاً وفرحاً بمناظر المدينة، كما كتب مروجاً لحفلته التي ستقام، اليوم في دبي، معلقاً: «ميعادنا بكرى السبت في أقوى حفلة في إكسبو دبي».

من جانبها، هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، مملكة البحرين، بيومها الوطني الـ 50، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» مغردة: «نبارك لمملكة البحرين يومها الوطني الخمسين، سائلين المولى عز وجل أن تدوم أفراحهم وأن ينعموا بالرخاء والعز ملكاً وشعباً وأرضاً، اليوم الوطني البحريني».

صور ورسائل

وفي سياق متصل، عبر الفنان حسين الجسمي عن حبه لمملكة البحرين، إذ نشر صورة لعلم الإمارات مع علم البحرين عبر حسابه على «تويتر» وكتب مغرداً: «حبكم في القلب كل يوم يكبر.. فخر وعز يالبحرين، اليوم الوطني البحريني».

وقدم الفنان فايز السعيد التهاني لحكومة وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 50، ونشر عبر حسابه على «إنستغرام»، صورة العلم الإماراتي مع العلم البحريني وكتب معلقاً: «نهني أخوانا وحبايبنا في مملكة البحرين بمناسبة اليوبيل الذهبي 50 سنة من الازدهار حكومة وشعبا..كل عام وشعب وحكومة البحرين بأمن وأمان وسعادة واستقرار».

مناسبة عظيمة

وكتبت الفنانة فاطمة الحوسني عبر حسابها على «إنستغرام» أروع الكلمات والتبريكات لشعب البحرين وقيادتها بهذه المناسبة العظيمة، وكتبت: «كل عام وأنتم بخير وكل عام والبحرين بخير وسلام وتنعم بالأمن والأمان والاطمئنان في ظل قيادتها الحكيمة وشعب البحرين المخلص حفظهم الله جميعاً وأمدهم بالصحة والعافية وسدد على طريق الخير والصلاح خطاهم وحفظ الله البحرين من كل سوء ومكروه... كل عام وديرتي الثانية بألف خير».

وحرصت الفنانة أصالة على تقديم التهنئة لمملكة البحرين بعيدها الوطني الـ 50 عبر حسابها على «تويتر» وكتبت مغردة: «كل عام ومملكتي الغالية البحرين.... بخير وسلام وطمأنينة».

وعبرت الفنانة لطيفة عن حبها لمملكة البحرين، وقدمت لشعب وقيادة البحرين التهنئة بهذه المناسبة الغالية، وكتبت عبر حسابها على «تويتر» مغردة: «كل سنة ومملكة البحرين الحبيبة بألف خير قيادة وشعباً.. من أحلى البلدان اللي زرتها وبحبها وليا صحاب وحبايب غالين فيها... كل سنة والبحرين بخير وبأمن وأمان، اليوم الوطني البحريني».