نجوم «83» يشهدون إضاءة برج خليفة بملصق الفيلم

المصدر: دبي - البيان

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شهد الممثل الهندي رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادكون، أول من أمس، إضاءة برج خليفة بالملصق الترويجي لفيلهما الأخير «83»، من إخراج المخرج المخضرم كبير خان، وقبل أيام قليلة فقط تفصلهم عن إطلاق الفيلم في صالات السينما في 23 ديسمبر.

وقدم برج خليفة أيضاً عرضاً غير مسبوق لمدة دقيقتين لأبرز أحداث الفيلم، ظهر فيه كل من النجمين بطابع الثمانينيات، كما شمل بعض المشاهد المثيرة لمباريات الكريكيت في الفيلم!

ويصنف فيلم «83» على أنه دراما رياضية، كونه يصور قصة الفوز التاريخي للمنتخب الهندي على نظيره الانجليزي في مباريات كأس العالم للكريكيت عام 1983. ويلعب رانفير سينغ فيه دور قائد الفريق كابيل ديف، وتجسد ديبيكا شخصية رومي زوجة ديف.

تم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في المملكة المتحدة، وحرص النجمان بعدها على القيام بجولة ترويجية للفيلم قبل إطلاقه في مختلف أنحاء العالم، حيث يترقب محبو النجمين عرض الفيلم كونه أول عمل يجمعهما منذ زواجهما.