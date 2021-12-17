حرام أم حلال .. ماذا قالت فيفي عبده عن الأموال التي جنتها من عملها؟

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية فيفي عبده، أنها لا تستطيع القول إن الأموال التي اكتسبتها من خلال التمثيل والرقص “حرام”، موضحة أنها تبعد تفكيرها عن ذلك، لأن الجمهور عرفها منذ صغرها وهي تمثل وترقص: “مقدرش اقول إن الرقص او التمثيل حلال او حرام وأنا عملت كده وانا صغيرة وكبرت بفني والجمهوري عرفني”.

وأضافت الفنانة الاستعراضية، في حوارها في برنامج “حبر سري”، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أبقى إنسانة غبية لو قولت إنها مش حرام، خلاص كبرت بيها، وبقيت فيفي عبده، مش هقدر أقول حرام وأتوب وما أتوبش، أنا بتعب في شغلي جدًا، وربنا هو اللي عالم هتوب امتى، مش هقدر أقول إنه حرام أو إني أتوب وأنا بعمل شغل وبتعب فيه والتوبة دي علاقة بيني وبين ربنا"، وفقا للمصري اليوم.

واستكملت فيفي عبده: "تعرضت لمواقف حسد كثيرة بسبب اتقاني للعمل.. ساعات بيجيلي هسهس بسبب خوفي من تعرضي للحسد.. أنا باخد ملابس أي عمل بشتغله عشان خايفة من الأعمال السحرية ومبحبش حد يلبس لبسي الذي استخدمه في عملي".