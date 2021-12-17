محمد رمضان في «إكسبو» استعداداً لحفله غداً

المصدر: دبي - غسان خروب

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استعداداً لحفله الغنائي الذي سيقام غداً السبت، حل الفنان المصري محمد رمضان ضيفاً على معرض «إكسبو 2020 دبي»، في زيارة حرص خلالها على تفقد استعدادات الحفل، الذي اعتبره «تاريخياً ويتضمن مفاجآت عديدة»، وهو الوعد الذي قطعه الفنان المصري على نفسه لجماهيره من مختلف الجنسيات.

وأطلق محمد رمضان العنان للاستعدادات للحفل الغنائي الذي سيقدمه مساء غدٍ السبت على مسرح اليوبيل في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث حرص الفنان المصري الشاب على وضع اللمسات النهائية على برنامجه الغنائي الذي سيقدمه أمام زوار المعرض الدولي، حيث كان قد بدأ الاستعداد للحفل مبكراً، وهو الحفل الذي يتوقع أن يحظى بإقبال جماهيري واسع، كما يتوقع أن يتضمن مجموعة من الفقرات والرقصات الاستعراضية التي تعود رمضان على تقديمها في حفلاته الغنائية.

وكان رمضان قد زار المعرض الدولي، برفقة المخرج صلاح الياسري، مؤسس شركة الياسري للإنتاج الفني التي تعاقدت معه من أجل إحياء الحفل الغنائي، وخلال الزيارة اطلع رمضان على تقنيات الصوت والإضاءة العالية التي يتضمنها المسرح الذي سبق له أن استضاف مجموعة من الحفلات الغنائية والتي قدمها الفنانون المصريون عمرو دياب ومحمد حماقي والعديد من الفرق العالمية والعربية والمحلية.