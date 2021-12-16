فنان مصري مشهور يعلن عودته للتمثيل بعد اختفائه 12 عاماً

المصدر: البيان

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أعلن الفنان المصري الكبير توفيق عبدالحميد، عودته للتمثيل بعد 12 عاما من التوقف عبر المشاركة بمسلسل "يوتيرن"، مشيرا إلى أن اسم المسلسل مرتبط بحالته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية تلفيزونية أن حالته الصحية جيدة إلى حد ما وفي سبيلها للتعافي بشكل أحسن، لافتا إلى أنه من المقرر بدء تصوير "يوتيرن" شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أنه توقف عن المشاركة بالأعمال الفنية منذ عام 2010، مجيبا عن أسباب استمراره دون عمل لمدة 12 عامًا: "لا سبب بعينه، التوقف والعودة مرة أخرى إلى التمثيل قضاء الله وقده وأتمنى أن يكون عودا حميدا".

وأشاد بالمنتج جمال العدل الذي تجمعه به صداقة ممتدة لنحو 50 عاما، وصديقه المؤلف أيمن سلامة، ومخرج المسلسل سامح عبدالعزيز، والفنانة ريهام حجاج التي تلعب دور ابنته في المسلسل، مضيفا: "هناك علاقة أبوية وكم من الدفء في المشاعر أتمنى أن يخرج على الشاشة".

وجاء انضمام عبد الحميد إلى المسلسل بعد فترة غياب طويلة عن الدراما التلفزيونية بلغت 11 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو محكم وصناع جيدين قادرين على تقديم عمل جيد.