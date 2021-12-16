مقتل ممثلة مكسيكية برصاص مسلح يستقل دراجة نارية

المصدر: ا ف ب

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قُتلت الممثلة المكسيكية تانيا مندوزا (42 عاماً) التي خُطفت العام 2010 مع زوجها وابنها، إثر تعرضها لإطلاق نار في مدينة كويرنافاكا في وسط المكسيك على يد مسلّح يستقلّ دراجة نارية، وفق ما أفادت الأربعاء السلطات المحلية.

وذكر مصدر في مكتب المدعي العام في موريلوس أنّ مندوزا هوجمت بعد ظهر الثلاثاء عندما كانت تنتظر ابنها ليخرج من مركز رياضي. ووفق شهود، وصل المهاجم عبر دراجته النارية وأطلق النار فوراً على الممثلة أمام ابنها القاصر.

وشاركت مندوزا التي كانت عارضة أزياء، في فيلم "لا ميرا رينا ديل سور" الذي طُرح العام 2005، والمستوحى من رواية للكاتب الإسباني ارتورو بيريز ريفيرتي.

وتنشط مجموعات إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات في كويرنافاكا.

وتواجه المكسيك موجة عنف قُتل فيها أكثر من 300 ألف شخص منذ ديسمبر 2006، وفق الأرقام الرسمية التي تعزو معظم هذه الجرائم إلى تجارة المخدرات.