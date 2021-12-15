بعد ظهورة مع عمرو أديب .. فاتن مصطفى توجه سؤالاً لمصطفى فهمي

المصدر: البيان

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وجهت الإعلامية اللبنانية فاتن مصطفى سؤالاً لمصطفى فهمي بعد ظهوه في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب " " ليه دايماً مش ملتزم بكلامك".

وقالت في تصريحات صحفية إنها تقدمت ببلاغات سب وقذف ضد كل من خاض فى سمعتها وشرفها وأخلاقها، لافتة أن معها كافة البيانات والانترفيو الذي حدث فيه ذلك، مضيفة أن آخر هذه البلاغات كانت لمباحث الانترنت بسبب أنها تلقت تهديدا شخصيا بشكل مباشر، حيث كانت فحوى رسائل التهديد "هنعمل ونسوي فيكي" ولو مسكتيش هنعمل إيه.

وأضافت فاتن موسى، أنا ملتزمة بالقانون المصري، وأي شيء يحصلي بلجأ للقانون والقضاء المصري، مشيرة إلى أنها توجهت للقانون بسبب ما تعرضت له مؤخراً.

وعن اقتحامها شقة الزوجية، رفضت فاتن موسى التعليق، وأكدت أنها تركت تلك الأمور إلى النيابة العامة والقضاء المصري بوجه عام، وهي تنتظر قرارات النيابة ، ولا تدلي بأي تصريحات احتراماً للقرارات وفق صحيفة الأخبار.

وعن ظهور مصطفى فهمي في إحدى القنوات، أحب أوجه سؤالاً له، كنت دايماً بتقول إنك ملتزم الصمت، ومش هتتكلم على السوشيال ميديا، ولا تتكلم إلا في أروقة المحاكم، ومستغربة ليه دايماً مش ملتزم بكلامه وطالع على قناة تليفزيونية يشهر بي أو يقول كلام عن حياتنا الشخصية وزواج 4 سنين وأسرار بيوت، على عكسي أنا اللي ملتزمة بقوانين مصر، ومنتظرة تقارير النيابة، ومركزة على حياتي وعلى شغلي، ولم يصدر مني أي تصريح ضده وأي شيء عن حياتنا الخاصة، كل كلامي عن الطلاق اللي ادعى أني على علم به، ومحتفظة بحقي القانوني ضد اى شيء يصدر ضدي.