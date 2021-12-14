محمد رمضان يرد على شيخ هاجمه بضراوة والجمهور يشيد به

المصدر: البيان

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رد الفنان المصري محمد رمضان على فيديو انتشر لأحد الشيوخ في مساجد العراق ينتقد التكلفة الباهظة لإحياء رمضان حفلا هناك، قائلا كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟، مضيفا عموماً أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي".

وأشاد جمهور النجم المصري ومحبوه بالرد الراقي منه في مواجهة الكلمات القاسية التي وجهها له الشيخ العراقي.

وظهر الشيخ في الفيديو وهو ينتقد الحفل قائلا: "حفل الأمس في بغداد لمحمد رمضان، كلف 4 مليارات ونصف المليار، 3 ملايين دولار" منتقدا الفنان المصري بقسوة وعنف شديدين.

وخلال الحفل قام واحد من الجمهور بإرسال ساعة كهدية منه لمحمد رمضان، فوقف وسأل من أرسل له هذه الساعة، لتنهال عليه الساعات والهدايا، وقال محمد رمضان: "كتير يا شباب، وأحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب دلوقتي بنتحدف بساعات أوديمار" مضيفا " كفاية متبسطهاش أكتر من كده" الجملة الشهيرة لعبد السلام النابلسي في فيلم "شارع الحب".