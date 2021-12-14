زوج الفنانة نجلاء بدر: "لو تخنتي هطلقك"

المصدر: البيان

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قال زوج الفنانة المصرية نجلاء بدر «لو تخنتي وقلبتي أتوبيس هطلقك.. »

وداعبت الفنانة نجلاء بدر، زوجها محمد عفيفي على الهواء، أثناء مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء dmc"، قائلة: "مساء الخير.. هو حضرتك جوزي"، فرد عليها قائلا: "آه أنا زوجك الحقيقي.. عاملة لينا إيه أكل في البيت".

فردَّت الفنانة قائلة، خلال لقائها بفضائية "dmc": "تقييمك إيه على أعمالي الفنية؟"، فرد زوج الفنانة: "أعمالك الفنية مختلفة وما كنتش متخيل وأنا بتفرج على أحد أعمالك الفنية وأنت ترتدي بدلة وأنت عاملة شخصية سيدة تخينه، ولو حصل كده فى الحقيقة هطلقك" وفق صحيفة الوفد.

وأضاف: "الدنيا مساعدة من الطرفين، ومشاركة بين الزوجين، وهي دائما تدعمني كثيرا خاصة في وقت غيابي عنها، والدليل على ذلك أني علمت أمس فقط، ان نجلاء بدر أصيبت بحالة تسمم غذائي وتوجهت إلى المستشفي بدون علمي، فالرجل إذا وافق أن زوجته تعمل فعليه أن يدعمها".

وأوضح: "الغيرة موجودة ولكن مع مرور الوقت اتعودت وجسمي نحس، خاصة وأن الجمهور المصري شديد الحب للفنانين ودائما يطلب التصوير معهم".





وشاركت الفنانة نجلاء بدر في مسلسل إلا أنا وشاركها البطولة نخبة من النجوم أبرزهم: لطفي لبيب، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، محمد التاجي، إلهام عبد البديع.