مصطفى فهمي يكشف السبب الحقيقي لطلاقه فاتن موسى..(فيديو)

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري مصطفى فهمي لأول مرة تفاصيل انفصالة عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، وذلك خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وقال «فهمي» خلال اللقاء: «أنا بشوف الطلاق دا حاجة صحية جدا، أنا اتجوزت فاتن لمدة 4 سنوات، في أول سنتين كان فيهم خلافات بسبب لبسها، وابتدت تزيد هذه الخلافات بعد كدا وأصبحت خلافات مستمرة».

وأضاف: «على طول في شد وجذب، طبعا الناس كانوا بيشوفوا صورنا على السوشيال ميديا يقولوا أن إحنا في القمة السعادة دا مش شرط يكون واقع، وآخر سنتين كان فيهم تصادم مستمر».

وتابع :«حصل بيني وبين فاتن مشكلة قبل السفر، إن إحنا هنروح لبنان عشان نحضر خطوبة أختها، وأنا قررت أن أنا مش هسافر، أخوها كان قعد عندي بقاله أسبوع، قولتلها أنا مش هسافر، لكن إزاي ، فقامت العركة والخناقة واشتدت جدا والصوت علي وعملنا خناقة كبيرة».

وأكمل: «أخوها قال كدا مش هينفع وانزلوا أطلقوا، وقالت إنى غدرت بيها، لا ..هي عارفة إنى هطلقها ».

وأضافت : أخدت قرار الطلاق وبعد ما سافرت طلقتها، خصوصا أن الحياة أصبحت مستحيلة بيننا.

وتابع فهمي، إنه قال لطليقته إن تطلعاتها وطموحاتها أكبر من إمكانياته المادية.

وأوضح " وهل يُعقل أنني أشتري شقة على منطقة الروشة ثمنها 3 ملايين دولار".

وأضاف أنه لم يوجه لها أي كلام، وبيننا كلمة القضاء، وفي الآخر هي ست وأنا مش هخوض في عرض واحدة كانت مراتي في يوم من الأيام.