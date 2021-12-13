حمو بيكا متحدياً هاني شاكر: هنغني في مصر

المصدر: البيان

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تحدى مطرب المهرجان الشعبية في مصر حمو بيكا الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد إصدار الأخير قرارًا بمنعه عن الغناء مصر، مؤكدًا أنه سوف يغني في مصر، ما دام يحمل الجنسية المصرية.

وقال حمو بيكا خلال لايف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "سيبنا في حالنا بقا، بتقول أغني برا مصر ليه يعني؟ أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا".

وتابع حمو بيكا: "دي مجرد موجة وهنرجع تاني، ودي خامس مرة ليا تحصلي مشكلة، أنا سعيت وكملت عشان معايا ربنا واللي معاه ربنا مبيخسرش".

وأضاف: "إحنا مش بنجبر الناس تسمع مهرجانات، اسمع اللي أنت عايزة، إحنا محدش بيدينا حاجة من جيبه، وأنا ماضي على أفلام بس واقفة بسبب النقابة، أنا لو خدت فرصتي كان زماني في حته تانية".