فنانة مصرية تتهم نجلها بضربها وسرقة أملاكها

المصدر: البيان

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اتهمت الفنانة المصرية شريفة ماهر ابنها بالتعدي عليها بالضرب والاستيلاء على أملاكها، جاء ذلك عندما حلت الفنانة المعتزلة منذ 45 عاماً ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور".

وقالت ماهر "شريف ابني زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي".

وأضافت الفنانة المعتزلة «ابنتي ناهد مش حنينة وقلبها جامد عليا.. منها لله وقلبها أجمد من إخواتها ومسألتش عليّ، وشريف طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه، بيعبد القرش»، مشيرة إلى أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ 45 عامًا، وأطلقت الكثير من المشروعات العقارية.

وواصلت: «في فيلم أعز الحبايب شكري سرحان ضربني بالقلم وعيني جابت دم، ومبقتش أشوف كويس وشريف استغل الحكاية دي وكان بيمضيني على العقد وكتير أوي، مضاني على 4 عقود معرفش فيهم ايه»، حسب قولها.

وتابعت: «مش هشتكيه وربنا هيجيب لي حقي، وطلب مني يروح يقعد معايا في شقة جاردن سيتي، ومضاني وأنا مش بشوف على حاجات مش بتاعتي والشقة دي إيجار، وأبوه قبل ما يموت قالي هأمنك عشان شريف لما هموت هيقلعك هدومك وفعلا طول عمره بيعبد الفلوس ومكنتش أتخيل إنه يعمل فيّ كده، بقاله 9 أشهر مقاليش أنتِ فين».

ولفتت إلى أنه «طردها من شقتها التي كانت تقيم فيها بمنطقة جاردن سيتي بنظام الإيجار.. وقاعدة في العمارة بتاعتي في المهندسين وكاتباها باسم بنتي نيفين، وحد قالي إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقاري رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلا استولى عليا شريف وخان الأمانة»، كما ورد في الحوار.

ورد شريف شوقي نجل الفنانة شريفة ماهر "عارف إن الجنة تحت أقدام الأمهات، مش ممكن أشتمها وإيدي تتقطع قبل ما أمدها"، مؤكداً أنه قام بشراء الشقق منذ عام 2007 ويمتلك صحة توقيع على العقود.

وردت والدته عليه قائلة "العقود مزورة وهسجنك" وهو الأمر الذي نفاه الابن قائلًا "بتقول بايعة لبنتها منذ عام 2011، وإزاي هغير عقد البيع اللي هي بايعاه"، مضيفاً "إديتها فوق المليون جنيه وفوق الـ100 ألف جنيه سمسرة في الفيلا اللي باعتها"، لترد عليه شريفة ماهر قائلة "أنت ضلالي، أنت بتصلي أنت، ربنا هينتقم منك يا بعيد يا حرامي".