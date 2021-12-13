حلمي بكر: تزوجت 13 مرة ولسهير رمزي قصة خاصة

المصدر: البيان

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كشف الموسيقار المصري حلمي بكر عن عدد زيجاته، قائلا إنه تزوج 13 مرة بسبب حبه للاستقرار، وبرغم انفصاله عنهن جميعا إلا أنه مازالت تربطه علاقة صداقة بهن.

وأوضح بكر خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية المذاعة على قناة «آخر النهار» أنه تزوج 13 مرة، وحتى الآن لم يجد زوجة قادرة على فهم شخصيته، قائلاً: «كلهم فهموني غلط».

وأضاف: «كان لازم أتزوج زواج تقليدي مبني على التفاهم والحب».

كما كشف بكر عن تفاصيل زواجه من الفنانة سهير رمزي: «لم أتزوجها وهي قاصر».

وأضاف: «قمت بخطبتها وهي في سن الـ16 وتزوجتها وهي في سن الـ21 وانفلصنا وهي في سن الـ 24».

وقال: «فترة الخطوبة كانت كلها مشاكل، وبليغ حمدي سبب زواجنا»، متابعا: «جمعتني بها علاقة قوية وكلها خير».