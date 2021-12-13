شيرين عبد الوهاب: الشعر زينة الست.. لا تقلدوني أنا مجنونة

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن أسباب اللوك الذى ظهرت به حليقة الشعر بعد انفصالها عن زوجها السابق المطرب حسام حبيب، وهل ستخوض تجربة الحب مرة أخرى وتصبح عروسة من جديد، وكشفت أيضًا عن جديدها لجمهورها.

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية: "أنا بحاول أعدى أي حاجة بحب الناس وبالفرح والضحك والهزار وده ظهرت به في حفلب بالإمارات عشان الناس لازم تنبسط".

وعن لوك حلق شعرها قالت شيرين عبد الوهاب: "اللوك أخدته وراثة عن أبوية لما بحس بشوية اكتئاب بشيل شعرى، والمرة دي كانت صعبة شوية وعلى قد صعوبة الحدث شيلت شعري وأنا كده ارتحت".

وعن هل تنصح البنات بأن تحلق شعرها إذا أصابها الاكتئاب قالت شيرين عبد الوهاب: "الشعر زينة الست بس أنا مجنونة محدش يقلدني".

وعن جديدها لجمهورها قالت شيرين عبد الوهاب: "الألبوم ان شاء الله هايكون مفاجأة للجمهور بس هانزله أغانى منفردة على فترات لأن فكرة نزول الألبوم كامل مرة واحدة أصبح موضة قديمة، وان شاء الله هايكون في سينما وتليفزيون".

واختتمت شيرين عبد الوهاب حديثها: "هاقول يلا باي للضعف والدموع والكسل وشوية للحب، وبسؤالها هانشوفك عروسة قالت: "مش عارف لو ربنا كاتبهالي هيحصل".