لماذا رفضت الفنانة يسرا مليون دولار؟

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية يسرا عن رفضها المشاركة في أفلام عالمية نظرا لأنها تسيء للمنطقة العربية.

وخلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى، قالت يسرا إنها رفضت عرضين في السينما العالمية أحدهما أمريكي والآخر فرنسي وكان يقدر أحد العرضين بمليون دولار أمريكي.

وأوضحت يسرا أن سبب الرفض هو أنها لن تقدم شيئًا يضر المنطقة العربية، وأنها تفضل أن تظل تقدم أعمالها في المنطقة العربية وتكبر فيها عن أن تشارك في مثل هذه الأعمال، وفقا لما ورد في اليوم السابع.

وأشارت يسرا إلى أنها كانت محظوظة للغاية نظرا لأنها عملت برفقة فنانين كبار وتعلمت منهم الكثير.

ومؤخرا، حضرت يسرا العرض الخاص لفيلمها "حرب الفراولة" الذي عرض ضمن فعاليات البحر الأحمر السينمائي الذي يقام حاليا في جدة بالمملكة العربية السعودية.